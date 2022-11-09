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Историю о прилетевших в Мардин вместо Мадрида туристах назвали фейком

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Информация о россиянах, попавших вместо испанского Мадрида в турецкий Мардин — фейк, заявил 9 ноября вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, мэр Мардина таким образом решил пропиариться.

«Он (мэр/ — Ред.) вспомнил историю, когда туристы из Швейцарии в 2018 году вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий», — сказал «РИА Новости» Мкртчян.

Он отметил, что попасть в Испанию напрямую сейчас невозможно, а билеты туда стоят в три раза дороже, чем в Турцию. Кроме того, для поездки в Мадрид требуется виза, которая делается не один месяц.

«И ключевое: Мардин — совершенно не туристическое место, и вряд ли он мог понравиться туристам, которые хотели отправиться в Мадрид», — добавил вице-президент АТА.

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