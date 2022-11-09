Российских туристов отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида

Туристическое агентство в России по ошибке отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида. Об этом 9 ноября пишет газета Yeni Akit.

Туристы поняли, что находятся не в Испании, когда приземлились в аэропорту. Предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай заявил, что ошибку допустило турагентство.

Президент Ассоциации туристических компаний Мардина Аслан Пашаоглу отметил, что туристы удивлены этой ошибкой, однако город им очень понравился.

Клиентов турфирмы отправили в Испанию на следующий день рейсом через Стамбул, пишет «Газета.Ru».

Ранее генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов раскрыл способы сберечь от кражи деньги в путешествиях.