Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Суд рассмотрит апелляцию Сафронова на приговор к 22 годам 30 ноября

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Апелляция журналиста Ивана Сафронова на приговор к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене будет рассмотрена 30 ноября. Об этом 9 ноября сообщил его адвокат.

Гостайное становится явным: в деле Ивана Сафронова обнаружили личный мотив
На сотрудничество с иностранными спецслужбами журналист мог пойти из-за обиды за смерть отца

Рассмотрение жалобы пройдет в закрытом режиме в первом апелляционном суде.

5 сентября Мосгорсуд признал Сафронова виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 22 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Также суд назначил журналисту два года ограничения свободы в качестве дополнительного наказания.

На следующий день пресс-секретарь президента России Песков назвал приговор Сафронову «очень суровым». Представитель Кремля указал на то, что он должен признать вину, чтобы попросить помилование у президента.

Сам глава государства Владимир Путин 7 сентября отметил, что суд посчитал приведенные следствием доводы доказанными и вынес приговор, которой адвокаты всегда могут опротестовать.

Журналиста и бывшего советника генерального директора «Роскосмоса» задержали 7 июля 2020 года, Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу. Свою вину Сафронов не признал.

По данным ФСБ, задержанный сотрудничал с одной из спецслужб НАТО. Как подчеркнули в ведомстве, он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и обороне РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022