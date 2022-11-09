Суд рассмотрит апелляцию Сафронова на приговор к 22 годам 30 ноября

Апелляция журналиста Ивана Сафронова на приговор к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене будет рассмотрена 30 ноября. Об этом 9 ноября сообщил его адвокат.

Рассмотрение жалобы пройдет в закрытом режиме в первом апелляционном суде.

5 сентября Мосгорсуд признал Сафронова виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 22 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Также суд назначил журналисту два года ограничения свободы в качестве дополнительного наказания.

На следующий день пресс-секретарь президента России Песков назвал приговор Сафронову «очень суровым». Представитель Кремля указал на то, что он должен признать вину, чтобы попросить помилование у президента.

Сам глава государства Владимир Путин 7 сентября отметил, что суд посчитал приведенные следствием доводы доказанными и вынес приговор, которой адвокаты всегда могут опротестовать.

Журналиста и бывшего советника генерального директора «Роскосмоса» задержали 7 июля 2020 года, Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу. Свою вину Сафронов не признал.

По данным ФСБ, задержанный сотрудничал с одной из спецслужб НАТО. Как подчеркнули в ведомстве, он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и обороне РФ.