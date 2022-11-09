В российской соцсети Yappy зафиксировали попытки хакерских атак

Видеоплатформа Yappy фиксирует попытки хакерских атак. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе сервиса.

«В ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак», — приводит сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных.

«Никакая утечка не могла бы привести к риску их бесконтрольного распространения. Система киберзащиты платформы постоянно усиливается», — подчеркнули в пресс-службе.

В сервисе пояснили, что Yappy не собирает с пользователей фамилии, даты рождения и другие составляющие персональных данных.

2 октября розничная сеть DNS, реализующая бытовую технику и электронику, сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников. Инцидент произошел в результате кибератаки, поступившей с зарубежных серверов.

Отмечалось, что в Сеть утекли имена и фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов и имена пользователя на сайте. Кроме того, в базе данных есть также информация о незарегистрированных пользователях, приобретавших технику.