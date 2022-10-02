В DNS сообщили о хакерской атаке и утечке данных пользователей

Розничная сеть DNS, реализующая бытовую технику и электронику, 2 октября сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников.

Инцидент произошел в результате кибератаки, поступившей с зарубежных серверов. Специалисты компании устраняют неполадки.

«Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — говорится на сайте компании.

По данным Telegram-каналов, в сеть утекли имена и фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов и имена пользователя на сайте. Кроме того, в базе данных есть также информация незарегистрированных пользователей, приобретавших технику. В файле содержатся данные от 19 сентября 2022 года.

В России у DNS около 2,7 тыс. торговых точек. Сеть представлена в более 1,1 тыс. городов.

В начале сентября южнокорейская компания Samsung сообщила об утечке данных тысяч пользователей из США. Виной тому стала хакерская атака.