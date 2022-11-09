Экспорт рыбы из Хабаровска увеличился на 74% с начала 2022 года

В 2022 году из Хабаровского края на экспорт отправили более 6 тыс. т рыбной продукции. Это на 74% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, в основном продукцию отправляют в Китай, Японию и Корею. Так, с начала года в Китай экспортировали более 3 тыс. т рыбной продукции и лососевой икры.

Накануне надзорное ведомство провело ветеринарный контроль 20 т мороженой кеты, которую должны экспортировать в Китай. Вся продукция прошла необходимые проверки. На нее оформили экспортный ветеринарный сертификат.

В середине сентября сообщалось, что с начала года Приморский край оформил на экспорт 5613,2 т и 110 куб. м деревянных палочек для еды. Основным импортером продукции стал Китай. Палочки производили в том числе и в Хабаровском крае.