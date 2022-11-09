Реклама
Прямой эфир
Мир
МО узнало о работе США над средствами нейтрализации ядерного оружия РФ
Мир
В Великобритании скончался старейший член династии Ротшильдов
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 ударили по военным объектам и технике ВСУ
Мир
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске
Мир
Сирийские военные блокировали проезд колонне военных из США
Общество
На юго-востоке Москвы построят и реконструируют 10 дорожных объектов
Мир
Пентагон сообщил об истощении арсеналов Запада из-за помощи Киеву
Мир
Украинцев предупредили об отключениях электричества по всей стране
Общество
Россиянам пообещали приход зимы «строго по календарю»
Мир
Националисты убили мирного жителя за участие его детей в ополчении
Политика
Пушилин призвал бороться с бюрократическими проблемами ДНР
Мир
Британия передаст ВСУ спальные комплекты и палатки с обогревом

Путин потребовал запустить новое единое пособие для семей с детьми с 2023 года

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин заявил 8 ноября, что подготовка к запуску единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин идет уже на протяжении нескольких лет, новая система поддержки должна быть запущена, несмотря ни на что.

«Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года», — отметил российский лидер на совещании о поддержке доходов семей.

Недетские расходы: какие выплаты положены на ребенка в 2023 году
С 1 января в России появится универсальное пособие, а выплаты на детей с 0 до 18 лет станут понятнее

Путин подчеркнул, что семьи с детьми нуждаются в особом внимании. Ситуацию с доходом семей с детьми надо постоянно держать на контроле, уточнил глава государства.

Кроме того, на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что формирование системы поддержки семей с детьми завершается. В дальнейшем механизм будет корректироваться по мере необходимости.

Также в этот день президент РФ сообщил о том, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Он подчеркнул, что главной задачей для господдержки остается сведение к минимуму угрозы бедности для российских семей.

До этого, 13 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит дополнительное финансирование регионам на осуществление выплат семьям с детьми от трех до семи лет. Отмечалось, что по инициативе президента РФ ежемесячные выплаты назначаются на ребят, которые воспитываются в семьях с низкими доходами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022