Путин потребовал запустить новое единое пособие для семей с детьми с 2023 года

Президент РФ Владимир Путин заявил 8 ноября, что подготовка к запуску единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин идет уже на протяжении нескольких лет, новая система поддержки должна быть запущена, несмотря ни на что.

«Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года», — отметил российский лидер на совещании о поддержке доходов семей.

Путин подчеркнул, что семьи с детьми нуждаются в особом внимании. Ситуацию с доходом семей с детьми надо постоянно держать на контроле, уточнил глава государства.

Кроме того, на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что формирование системы поддержки семей с детьми завершается. В дальнейшем механизм будет корректироваться по мере необходимости.

Также в этот день президент РФ сообщил о том, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Он подчеркнул, что главной задачей для господдержки остается сведение к минимуму угрозы бедности для российских семей.

До этого, 13 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит дополнительное финансирование регионам на осуществление выплат семьям с детьми от трех до семи лет. Отмечалось, что по инициативе президента РФ ежемесячные выплаты назначаются на ребят, которые воспитываются в семьях с низкими доходами.