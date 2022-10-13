Правительство РФ выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Кабинет министров России направит дополнительное финансирование регионам на осуществление выплат семьям с детьми от трех до семи лет. Такие меры анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 октября на совещании с членами российского правительства.

Как отметил глава кабмина, по инициативе президента РФ Владимира Путина, ежемесячные выплаты назначаются на ребят, которые воспитываются в семьях с низкими доходами.

«Сегодня дополнительно выделим регионам 29 млрд рублей на такую помощь. С учетом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 млрд рублей», — сообщил премьер-министр.

Отдельное внимание, добавил Мишустин, правительство уделяет многодетным семьям.

«Ранее на ежемесячные пособия на третьего ребенка и последующих направили почти 74 млрд рублей. Увеличим финансирование еще на сумму свыше 6 млрд рублей на текущий год», — продолжил он.

1 октября Мишустин сообщал, что правительство приняло решение о продлении мер поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку. В рамках программы многодетные семьи могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Днем ранее в Минтруде РФ рассказали о повышении единовременного пособия при рождении ребенка до 23 011 рублей в 2023 году. Как пояснили в ведомстве, это пособие индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года.

21 сентября Мишустин отметил, что в 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет, от восьми до 17. В том числе пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, добавил премьер-министр.