Уникальный розовый бриллиант весом 18,18 карата продали на аукционе

Уникальный розовый бриллиант под названием «Фортуна Пинк» и весом 18,18 карата продали на аукционе Christie's, передает телеканал «Известия».

Бриллиант был продан за $24,6 млн, но с учетом комиссии цена выросла до $28,5 млн. Fortune Pink — крупнейший розовый бриллиант грушевидной огранки, который когда-либо выставлялся на торги. По данным СМИ, лот был продан частному коллекционеру из Азии

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