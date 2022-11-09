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Российские САУ «Акация» ответили ВСУ на обстрелы Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские самоходные артиллерийские установки дали жесткий ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) на обстрелы Донецка. Кадрами поделился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

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На кадрах видно, как снаряд весом 43,5 кг улетает в сторону позиций врага. Отмечается, что командир артиллерийского расчета точно знает, куда именно он улетел: над позициями ВСУ находится беспилотник российских разведчиков.

В то же время российские военные готовы к тому, что противник будет отвечать.

«А как же им не ответить. Стараемся, чтобы они нас меньше видели. Без маскировки никуда. Отработали ― ушли в укрытие», ― рассказал военнослужащий Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным «Мороз».

В то же время бойцы не забывают о своих семьях и близких. Так, военнослужащий с позывным «Зеро» рассказал, что перед отправкой в зону проведения спецоперации сделал предложение своей девушке. Однако жениться не успел. По словам «Зеро», он обязательно это сделает по возвращении домой.

Ранее, 8 ноября, Минобороны России показало кадры работы 82-миллиметровых минометов 2Б14 «Поднос» в зоне проведения СВО. Отмечается, что российские минометчики активно взаимодействуют с разведчиками и операторами беспилотников. В результате у артиллеристов есть точные данные с координатами целей. Дроны также позволяют корректировать огонь с воздуха.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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