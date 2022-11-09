Российские САУ «Акация» ответили ВСУ на обстрелы Донецка
Российские самоходные артиллерийские установки дали жесткий ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) на обстрелы Донецка. Кадрами поделился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.
На кадрах видно, как снаряд весом 43,5 кг улетает в сторону позиций врага. Отмечается, что командир артиллерийского расчета точно знает, куда именно он улетел: над позициями ВСУ находится беспилотник российских разведчиков.
В то же время российские военные готовы к тому, что противник будет отвечать.
«А как же им не ответить. Стараемся, чтобы они нас меньше видели. Без маскировки никуда. Отработали ― ушли в укрытие», ― рассказал военнослужащий Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным «Мороз».
В то же время бойцы не забывают о своих семьях и близких. Так, военнослужащий с позывным «Зеро» рассказал, что перед отправкой в зону проведения спецоперации сделал предложение своей девушке. Однако жениться не успел. По словам «Зеро», он обязательно это сделает по возвращении домой.
Ранее, 8 ноября, Минобороны России показало кадры работы 82-миллиметровых минометов 2Б14 «Поднос» в зоне проведения СВО. Отмечается, что российские минометчики активно взаимодействуют с разведчиками и операторами беспилотников. В результате у артиллеристов есть точные данные с координатами целей. Дроны также позволяют корректировать огонь с воздуха.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».