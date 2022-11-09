Эксперт выступила за всеобщую стерилизацию собак за счет государства

В городе Камышлов Свердловской области обнаружили «концлагерь для собак». Животных было много, большинство — истощены. По мнению президента Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирины Новожиловой, плохие условия содержания во многих российских приютах — в первую очередь следствие неконтролируемого размножения кошек и собак. В беседе с «Известиями» она отметила, что пресечь неконтролируемое сейчас размножение кошек и собак поможет финансируемая государством стерилизация животных.

В частном приюте для собак в Камышлове на Ирбитской улице, 66 выполняются заказы мэрии по содержанию отловленных на улицах бездомных собак. Как отметила общественный инспектор по обращению с животными Елена Матушкина, некоторых животных она забрала оттуда. И через неделю после этого они выглядят скелетами.

Матушкина поделилась, что по приезде в приют увидела там антисанитарные условия содержания собак. Кормили животных, по ее словам, «какой-то жижей и плесневелым хлебом».

За ненадлежащее содержание животных в приютах всё еще не предусмотрен отдельный состав в КоАП РФ, что значительно осложняет процедуру привлечения к ответственности за подобные правонарушения, сообщила «Известиям» член ассоциации юристов России Наталия Скрябина.

«Требуется вмешательство со стороны государства — а именно, установление жесткого контроля за разведением собак и кошек. До тех пор это будет конвейер смертей. Приюты не способны вместить всех бродячих животных, которые появляются снова и снова», — сказала Новожилова.

Она добавила, что государству следует обеспечить финансирование операций по стерилизации кошек и собак во всех регионах — это поможет решить проблему бездомных животных.

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