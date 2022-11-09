Банки сообщили о рисках мошенничеств при запросе кредитных каникул мобилизованными. Об этом говорится в письме Национального совета финрынка (НСФР) в адрес Центробанка, есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что согласно ст. 1 закона о кредитных каникулах (№ 377-ФЗ от 07.10.2022) установлено право, а не обязанность клиента представить в банк документы об участии в специальной военной операции. В таком случае возникает риск, что льготный период потребуют недобросовестные заемщики, то есть не являющиеся военнослужащими или мобилизованными.

Несмотря на то что та же статья закона говорит, что кредитор вправе запросить информацию в Минобороны, органах управления войск нацгвардии или в воинских формированиях, в письме уточняется, что у банков не будет возможности достоверно проверить статус клиента.

«Кредитные организации оказываются в состоянии правовой неопределенности. Из-за этого банкам придется создавать повышенные резервы по ссудам мобилизованным гражданам, возникнет дополнительное давление на капитал финорганизаций», — подчеркнул глава НСФР Андрей Емелин.

В связи с этим банки попросили регулятор принять ряд мер. В частности, освободить их от формирования повышенных резервов по займам участникам СВО и надбавок к коэффициентам риска в случае реструктуризации таких кредитов.

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Знает долг: банки увидели риски мошенничества с кредитными каникулами по СВО