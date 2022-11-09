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Роспотребнадзор отзовет судебный иск к Bosch

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Организация «Общественная потребительская инициатива» и Роспотребнадзор намерены отозвать иск к немецкому производителю Bosch по поводу невыполнения им гарантийных обязательств перед потребителями в России, так как корпорация предоставила таможенные документы о возобновлении импорта, выяснили «Известия».

Bosch начал поиски покупателя для своих активов в России

«В ходе рассмотрения иска ОПИ и Роспотребнадзора были получены достоверные доказательства продолжения работы Bosch в России. В настоящее время дочерними компаниями концерна возобновлен импорт товаров и запчастей, необходимых для выполнения требований потребителей о ремонте и замене, продолжена работа российского офиса», — пояснил «Известиям» глава ОПИ, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

О достижении целей иска к Вosch «Известиям» сообщили и в Роспотребнадзоре. Там назвали конструктивными любые действия иностранных компаний, которые преследуют своей целью выполнение обязательств перед российскими потребителями.

«В этой связи цели участия Роспотребнадзора в данном деле можно считать достигнутыми», — заявили в ведомстве.

Иск к двум юридическим лицам подали ОПИ и Роспотребнадзор в конце июля этого года. Речь идет об ООО «Роберт Бош», которое занимается импортом в РФ садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов. А также об ООО «БСХ Бытовые приборы», которое отвечает за импорт и производство бытовой техники, в том числе утюгов, пылесосов, стиральных, сушильных, посудомоечных машин, кофеварок, блендеров, духовых шкафов, электроплит, холодильников и морозильников.

Как сообщали тогда «Известия», в исковых требованиях компания обвинялась в нарушении законодательства и прав российских потребителей, которые не получают гарантийное обслуживание по купленным товарам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гарантийный эталон: Роспотребнадзор отзовет иск к Bosch

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