Bosch начал поиски покупателя для своих активов в России

Немецкий производитель бытовой техники Robert Bosch GmbH (Bosch) ищет покупателя для двух своих российских заводов в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Об этом 22 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По имеющейся информации, заводы в работающем состоянии могут стоить до 4,4 млрд рублей, поскольку комплектующие предприятия получали из Европы. При этом сейчас, в нерабочем состоянии заводы стоят гораздо меньше.

«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки», — сказал собеседник издания.

Участники рынка предположили, что покупателями могут стать китайские и турецкие вендоры. В то же время российские ритейлеры посчитали предложенную за предприятия «цену завышенной».

Ранее, 25 июля, стало известно, что к двум представляющим в России компанию Bosch и входящим в ее состав юридическим лицам в Химкинский суд Московской области подано исковое заявление о невыполнении ими гарантийных обязательств по товарам бренда. Уточнялось, что речь идет об ООО «Роберт Бош» и ООО «БСХ Бытовые приборы».

В распоряжении «Известий» оказалось исковое заявление, из которого следует, что на фоне антироссийских экономических санкций немецкая компания приняла решение приостановить свою деятельность в России, в том числе приостановить импорт и производство своей продукции. Между тем представители компании в РФ несут перед российскими потребителями юридические обязанности, и, не выполняя их, компания нарушает закон.

До этого, 28 июня, сообщалось, что американский производитель бытовой техники Whirlpool EMEA S.p.A. подписал контракт о продаже своих активов на территории России в пользу турецкой компании Arcelik. Отмечалось, что Arcelik приобретает у американской корпорации мощности в Липецке, которые позволят выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин ежегодно.