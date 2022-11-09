Производители предупредили о рисках сокращения поставок соусов в сети

Масложировой союз, объединяющий производителей 80% российского объема растительных масел и продуктов их переработки, предупредил о рисках снижения поставок в торговые сети майонеза, кетчупа и других соусов. Об этом сказано в письме в Минпромторг.

Проблема возникла из-за ухудшения качества упаковки дой-пак — мягких пластиковых пакетов для соусов. Иностранные клеи, ранее использовавшиеся для производства тары, попали под санкции, а появившиеся на рынке взамен оказались ненадлежащего качества, утверждается в обращении.

В результате при поставках продукции происходит расслоение верхнего слоя упаковки, что приводит к образованию на ней складок, помятостей и ухудшению внешнего вида. В Масложировом союзе России утверждают, что внешние дефекты никак не влияют на качество и безопасность продукции.

Но в ответ на поставки продукции в такой упаковке сети начали усиливать штрафную политику и возвращать товарные партии производителям. Эскалация ситуации, по мнению авторов обращения, может привести к снижению поставок продуктов в упаковке дой-пак в торговые сети.

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Пакетное положение: производители майонеза столкнулись с дефектами упаковки