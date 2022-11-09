Почти четверть россиян подвержены думскроллингу, то есть стремлению к просмотру и чтению негативных новостей. К такому мнению пришли специалисты образовательной платформы Skillbox совместно с командой исследований VK. С результатами опроса 9 ноября ознакомились «Известия».

Выяснилось, что каждый десятый опрошенный россиянин следит за новостями без остановки (10%) или обновляет ленту хотя бы несколько раз в день (13%). Согласно результатам исследования, две трети россиян не ограничивают себя в потреблении новостей и считают это ненужным.

При этом самый популярный эффект от думскроллинга — чувство тревоги, с ним сталкивается 25% респондентов. Каждый пятый испытывает чувство расстройства после беспорядочного обновления новостной ленты, а 16% раздражаются и злятся.

При этом часть опрошенных замечают положительный эффект от думскроллинга: 15% ответили, что успокаиваются благодаря этому занятию, а 14% ощущают, что начинают контролировать ситуацию.

Новостная повестка также входит в топ-5 сфер жизни россиян, которые вызывают у них наибольшую тревогу. Здоровье — сфера жизни, наиболее часто вызывающая у россиян тревожность. Так отвечает 23% опрошенных. Равную степень тревоги вызывают вопросы финансов (17%), новостной повестки (16%) и семьи (15%). Реже респондентов беспокоит сфера карьеры и отношения (по 7%).

Только половина респондентов понимает, как побороть тревогу (55%). Многим помогает общение с близкими и друзьями (25%), компьютерные и настольные игры (22%), сон (21%) и прогулки (20%). Кому-то — сериалы и фильмы (17%), музыка и подкасты (15%), книги (14%), контакт с животными (13%), вкусная еда (11%), ручной труд (11%) и секс (10%). Реже — теплая ванна или массаж (8%), спорт (7%), консультации с психологом (7%), шопинг (7%). Вопрос предполагал выбор до трех вариантов ответа для каждого респондента.

«Чувство тревоги способно не только вызвать сильнейший внутренний дискомфорт, но и оказать эффект на качество жизни. Например, снизить профессиональную и личную продуктивность, привести к поспешным решениям», — отметила руководитель направления «Психология» в Skillbox Александра Нечаева.

19 октября доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева дала советы по борьбе с думскроллингом. Чтобы справиться с думскроллингом, в первую очередь специалист призвала оценить время, которое человек тратит на прочтение негативных новостей. Она пояснила, что тот же объем информации можно получить, если читать ленту по 20–30 минут утром и вечером. В течение дня ключевое содержание новостей не меняется, лишь появляются новые подробности и оценки.