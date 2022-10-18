Социолог дала советы по борьбе с думскроллингом

Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева рассказала, что в современном обществе получило широкое распространение такое явление, как думскроллинг, характеризующееся навязчивой потребностью чтения плохих новостей.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 18 октября, специалист рассказала, как избавиться от бесконтрольного желания поглощать негативные новости.

Говоря о причинах думскроллинга, Каменева отметила, что опасности для далеких предков выступали стимулом к адаптации, побуждали их изучать окружающий мир для выживания в нем. Между тем, современный мир предлагает информацию об опасности не в реальности, а опосредованно через цифровой контент. Часто такая информация уже переработана и преувеличена, воздействует на различные органы чувств, распространяется с большой скоростью, дополняется негативными оценками и подробностями.

«В реальности каждому современному человеку угрожает куда меньше подобных опасностей, чем несколько сотен лет назад», — отметила социолог.

Специалист отметила, что, согласно исследованиям, 25% людей «проживают плохие новости внутри себя, в результате ухудшаются настроение, общее психоэмоциональное состояние». Социолог указала на то, что думскроллинг провоцирует стресс, вызванный необходимостью постоянного поиска новостей, реакцию на их прочтение и невозможность как-то повлиять на ход событий, отраженных в новостной ленте.

Эксперт также отметила среди физических и психологических реакций на думскроллинг повышенную тревожность, депрессивные эпизоды, ощущение изоляции, сложности с концентрацией внимания, головные боли, бессонницу, рассеянность, нарушение пищевого поведения, деформацию социальных контактов с ближним окружением.

Бороться с навязчивой потребностью чтения плохих новостей, по словам специалиста, довольно сложно. Важную роль играют самоорганизация и самоконтроль. В первую очередь, по словам Каменевой, важно признаться себе в зависимости от негативных интернет-новостей.

Чтобы справиться с думскроллингом, в первую очередь специалист призвала оценить время, которое человек тратит на прочтение негативных новостей. Она пояснила, что тот же объем информации можно получить, если читать ленту по 20–30 минут утром и вечером. В течение дня, пояснила она, ключевое содержание новостей не меняется, лишь появляются новые подробности и оценки.

Кроме того, следует определить личностную значимость такой информации конкретно для человека, подумать, где эта информация может понадобиться и какую пользу принесет.

Также важно переключаться с негативной новостной ленты на позитивную, например, на контент с мастер-классами, хорошей музыкой и так далее.

«Попробуйте отписаться от новостей, на которые вы подсели спонтанно, не имея намерения получать сведения из этих источников. Новости повторяются. <…> Если же одолевает непреодолимое пока желание «встряхнуться», испытать переживания и бурные эмоции, можно почитать книгу, даже электронную, написанную мастером слова», — посоветовала Каменева.

Она также посоветовала хотя бы раз в неделю вместо чтения новостей выбирать прогулку или просто отдых в парке или сквере, даже на лавочке возле дома. По словам Каменевой, постепенно человек поймет, что жизнь продолжается, а мир вокруг интереснее, добрее и позитивнее, чем негатив в новостной ленте в Сети.

17 октября Каменева в беседе с Life.ru отмечала, что сильное погружение в новостную повестку отвлекает от текущих дел и задач. Она рассказала, что, согласно социологическим исследованиям, свыше 80% людей старше 18 лет испытывают зависимость от новостной ленты, отмечает телеканал «360». По ее мнению, сейчас опасность думскроллинга заключается в том, как информация воспринимается. Она призвала вместо чтения негативных новостей проводить времени с близкими, читать книги, гулять и заниматься хобби, пишет РИАМО.

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В сентябре сайт kp.ru отмечал, что термин «думскроллинг» произошел от комбинации английского doom — «гибель, судьба, рок, Судный день» и scrolling — «листать». Специалисты советуют читать новости только по жесткому графику, отключать уведомления, избегать споров в комментариях и вместо просматривания новостей ленты общаться с единомышленниками.

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