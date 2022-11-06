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Военные повара рассказали о меню военнослужащих в зоне проведения СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Тыловые подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции в полевых условиях ведут непрерывную работу по материально-техническому обеспечению (МТО) войск. В расположении подразделений МТО российские военнослужащие обеспечены всем необходимым в полной мере: могут отдохнуть, постирать вещи, принять душ, рассказали в Минобороны РФ

Подразделения МТО ЗВО проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовывают материальными средствами, снаряжением и обмундированием подразделения. В местах отдыха военнослужащие могут поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе, заправить и обслужить технику, отдохнуть в комфортных условиях.

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В одном из новых районов дислокации российских подразделений были развернуты передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО.

Военнослужащие подразделений тыла организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, помывку личного состава, ремонт, обслуживание и заправку техники в полевых условиях.

Повара Западного военного округа стараются разнообразить меню летчиков армейской авиации. Вертолетчикам военные кулинары готовят несколько видов салатов, разнообразные супы, как рыбные, так и мясные, рагу, плов из говядины, свинины и мяса птицы. Обязательны свежие овощи и фрукты. В обязательном порядке — шоколад.

Прием пищи — три раза в день. Но если во время завтрака, обеда или ужина экипаж находился на задании (машина ушла на удар, обеспечивает прикрытие фронтовой авиации или проводит воздушную разведку), летчикам выдается усиленный сухпаек. Туда, кроме прочего, входят сок, шоколад, быстро разогреваемые гуляши, каши, супы и т.д.

«Питание личного состава бригады организовано по двум нормам: общевойсковая норма и летная норма. Летный паек он усилен фруктами, шоколадов, молоком, готовится из свежего мяса говядины, мяса птица. Также для разнообразия выдаются сосиски, сардельки, колбаса, сыр, паштет печеночный. Блюда разнообразные, в соответствии с раскладкой продуктов, которую устанавливает продовольственное управление. В случае вылета боевому составу во время обеда или иного приема пищи, выдается бортовой рацион питания, который заменяет один прием пищи», — рассказал начальник продовольственной службы бригады ЗВО Игорь.

Тыловики — служба автономная. Работает свой пункт питания, оборудован холодный склад. Фрукты, соки, сладкое — каждый день. С этим у военных поваров строго. Военнослужащие должны питаться регулярно, разнообразно, с аппетитом.

Вместе с передвижным банным комплексом всегда перемещается мобильная прачечная, в которой имеется несколько стиральных машин, электричество от генератора, резервуар с водой. Такой прицеп прибывает в расположения российских подразделений на передовой и может обстирать до сотни бойцов. Банно-прачечный комплекс на колесах должен работать не только качественно, но и быстро. Обстановка на линии соприкосновения меняется постоянно.

Бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) время от времени готовят мясо, рассказывал в сентябре военнослужащий с позывным Сеня. По его словам, с каждой зарплаты они стараются жарить шашлык.

Ранее корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров показал, как работает солдатская кухня в Донбассе, которая обеспечивает бойцов разнообразным питанием. Пункты работают бесперебойно.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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