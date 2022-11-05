«Известия» опубликовали кадры последствий удара по Донецку из HIMARS

Украинские националисты обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кадры с места происшествия в субботу, 5 ноября, появились в распоряжении «Известий».

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате прямого попадания снаряда в здание Ленинского района произошло возгорание вблизи универмага «Радуга». В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что украинские националисты в общей сложности выпустили по Ленинскому району шесть ракет из американской РСЗО.

Также атаке подвергся Буденновский район Донецка. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным СЦКК, националисты обстреливали город на протяжении всего дня. Под ударом оказались в том числе Киевский, Петровский и Куйбышевский районы. В ходе атаки радикалы применяли боеприпасы 152- и 155-миллиметрового калибра.

Ранее, 3 ноября, боевики Украины в очередной раз атаковали центр Донецка с применением снарядов натовского калибра. Тогда корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил с места событий, что один боеприпас попал в фасад жилого дома, после чего осколками были задеты пассажиры проезжающего мимо автобуса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.