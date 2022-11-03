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Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела ВСУ центра Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Валентин Трушин побывал на месте обстрела в центре Донецка, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 3 ноября выпустили пять снарядов, и показал последствия ударов.

«Опять под огнем центр Донецка, многострадальная улица Университетская. Буквально полчаса назад сюда упало пять снарядов натовского калибра 155-мм. Первый снаряд попал в фасад пятиэтажного жилого дома. Мимо проезжал автобус, и осколками были ранены пассажиры. Как рассказал водитель автобуса, внутри было шесть пассажиров, все женщины. Трое из них получили ранения средней степени тяжести», — рассказал Трушин.

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По его словам, к счастью, больше никто не пострадал и не погиб. Хотя на первом этаже дома, куда прилетел снаряд, расположены магазины, и в тот момент там находились покупатели и продавцы. При этом осколки прошили магазины насквозь.

Как рассказал владелец одного из магазинов, в момент удара он и еще два человека находились в магазине возле витрины.

«После первого хлопка посыпались стекла, мы втроем спрятались в туалете. Потом еще четыре прилета было во дворе. Осколками прошило все стены», — сообщил он.

Об обстреле Донецка со стороны ВСУ 3 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Также утром в четверг ВСУ за 10 минут обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также снарядами 155-миллиметрового натовского калибра.

2 ноября украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Погибли три человека. Днем ранее боевики нанесли удар по детскому саду в городе.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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