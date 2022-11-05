ВСУ обстреляли Донецк из HIMARS

Ленинский и Буденновский районы Донецка, по свидетельствам очевидцев, находятся под обстрелом. Об этом 5 ноября заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По словам местных жителей, возле универмага «Радуга» Ленинского района наблюдается возгорание из-за прямого попадания в одно из зданий», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В то же время представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о том, что украинские войска выпустили шесть ракет из американской системы HIMARS по Ленинскому району Донецка.

Организация информирует о многочисленных ударах по Донецку в течение всего дня. Помимо HIMARS Вооруженные силы Украины используют снаряды калибра 152 и 155 мм.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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