Дело возбудили после гибели людей в развлекательном центре Костромы

По факту гибели людей в развлекательном центре Костромы возбудили уголовное дело. Об этом 5 ноября сообщает Следственное управление СК по региону.

«СУ СК России по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе «Полигон», расположенном на улице Никитской в г. Костроме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении ведомства.

На место пожара прибыла следственная группа СУ СК России по Костромской области. Следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших. На место происшествия также выехал руководитель СУ СК России по Костромской области, ход расследования уголовного дела находится на его личном контроле.

По данным «Известий», пожар в «Полигоне» начался после драки с последующим использованием пиротехники. В ходе конфликта один из посетителей запустил пиротехнику в центре, после чего сбежал. Правоохранители начали его розыск.

По последним данным, в результате пожара в центре погибли восемь человек.

Возгорание произошло в ночь на 5 ноября. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля. Из здания эвакуировали 250 человек.

В ликвидации огня задействовано 50 человек и 20 единиц техники, открытое горение ликвидировано.