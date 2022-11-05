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Адвокат разъяснил порядок получения бесплатной земли для россиян

Адвокат Стаценко рассказал, в каких случаях граждане РФ могут получить бесплатный участок земли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россияне в определенных случаях могут рассчитывать на получение бесплатного участка земли: в случае постоянного и бессрочного пользования ею, безвозмездного пользования, а также на праве собственности. Об этом рассказал 5 ноября адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко.

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Так, получить надел земли бесплатно от государства можно благодаря особому статусу гражданина или осуществляемой им на участке деятельности. Как отметил Стаценко, участок по праву собственности могут выделить, например, семьям с тремя и более детьми, пишет агентство «Прайм».

Кроме того, землю для безвозмездного пользования предоставляют общинам коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока для сохранения их традиционного образа жизни. Полагается она и религиозным организациям для строительства сооружений религиозного или благотворительного назначения.

Также россияне могут получить землю по программам «Дальневосточный гектар» или «Арктический гектар» (федеральный закон от 01.05.2016 года № 119-ФЗ). На срок до пяти лет можно получить лесные участки для ведения сельскохозяйственной деятельности для собственных нужд.

Наделы могут получить и садоводческие и огороднические товарищества, НКО, строящие жилье, а также работники транспорта, охотничьего, лесного и сельского хозяйств, управляющие заповедниками и национальными парками. На основании права постоянного бессрочного пользования землю в России предоставляют органам власти и местного самоуправления, а также казенным предприятиям, муниципальным и госучреждениям и другим структурам.

Ранее, 13 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства внес предложение по продлению программ по получению земельных участков «Гектар в Арктике» и «Дальневосточный гектар». Мишустин напомнил, что уже больше года у россиян есть возможность арендовать земельный участок в арктической землях для освоения и более 10 тыс. граждан уже обратилось за этой услугой.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке.

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