Адвокат разъяснил порядок получения бесплатной земли для россиян

Россияне в определенных случаях могут рассчитывать на получение бесплатного участка земли: в случае постоянного и бессрочного пользования ею, безвозмездного пользования, а также на праве собственности. Об этом рассказал 5 ноября адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко.

Так, получить надел земли бесплатно от государства можно благодаря особому статусу гражданина или осуществляемой им на участке деятельности. Как отметил Стаценко, участок по праву собственности могут выделить, например, семьям с тремя и более детьми, пишет агентство «Прайм».

Кроме того, землю для безвозмездного пользования предоставляют общинам коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока для сохранения их традиционного образа жизни. Полагается она и религиозным организациям для строительства сооружений религиозного или благотворительного назначения.

Также россияне могут получить землю по программам «Дальневосточный гектар» или «Арктический гектар» (федеральный закон от 01.05.2016 года № 119-ФЗ). На срок до пяти лет можно получить лесные участки для ведения сельскохозяйственной деятельности для собственных нужд.

Наделы могут получить и садоводческие и огороднические товарищества, НКО, строящие жилье, а также работники транспорта, охотничьего, лесного и сельского хозяйств, управляющие заповедниками и национальными парками. На основании права постоянного бессрочного пользования землю в России предоставляют органам власти и местного самоуправления, а также казенным предприятиям, муниципальным и госучреждениям и другим структурам.

Ранее, 13 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства внес предложение по продлению программ по получению земельных участков «Гектар в Арктике» и «Дальневосточный гектар». Мишустин напомнил, что уже больше года у россиян есть возможность арендовать земельный участок в арктической землях для освоения и более 10 тыс. граждан уже обратилось за этой услугой.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке.