Мишустин предложил продлить программы арктического и дальневосточного гектара

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес предложение по продлению программ по получению земельных участков «Гектар в Арктике» и «Дальневосточный гектар». На эту тему он высказался 13 октября на заседании правительства.

Мишустин напомнил, что уже больше года у россиян есть возможность арендовать земельный участок в арктической землях для освоения и более 10 тыс. граждан уже обратилось за этой услугой.

«Граждане начали это делать перед завершением пятилетнего срока, ну и многим просто не хватает времени. Предлагается продлить до 1 марта следующего года право получения в собственность или долгосрочную аренду освоенных земель», — отметил он.

Глава правительства добавил, что за более чем шесть лет работы программы «Дальневосточного гектара», этой услугой воспользовалось более 108 тыс. жителей страны.

Ранее, 26 сентября, представитель министерства имущества Хабаровского края Андрей Примак сообщил о том, что почти на 100 человек за месяц увеличилось число жителей региона, которые приняли участие в программе «Дальневосточный гектар».

До этого, 10 сентября, сообщалось о том, что в Хабаровском крае первые 100 участников проекта «Дальневосточный гектар» оформили участки в собственность или в аренду и получили право взять еще один надел.

4 сентября заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов сообщил о том, что «Дальневосточный гектар» располагает мощным потенциалом с точки зрения развития туризма. По его словам, развитием туристических проектов на дальневосточных территориях занимаются 7% участников программы.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке.