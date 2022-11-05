Корреспондент «Известий» расспросила военных разведчиков о тонкостях работы в зоне СВО

Как передвигаться по лесу бесшумно и передавать информацию группе из десятка сослуживцев без единого слова, на какую высоту поднять коптер, чтобы противник не заметил, и кто может стать разведчиком 5 ноября корреспонденту «Известий» Наталье Графчиковой рассказали военные разведчики.

Они понимают друг друга без слов. Эта группа — одна из лучших — работает в зоне спецоперации с самого начала. Случайных людей здесь нет: разведчик — это не простой солдат, который взял оружие, — он должен думать головой, шутят бывалые. Для них неважно, сколько часов или дней они проводят в полях без сна и отдыха. Это их долг. И они с честью его выполняют.

«Когда передвигаешься по лесу с пятки на носок, как научили разведчики, получается действительно гораздо тише, несмотря на то, что здесь повсюду разбросаны ветки и шишки, которые трещат», — рассказала журналист.

В беседе с военными она узнала, что на земле разведчики передвигаются друг за другом и передают информацию рукой.

«Один разведчик показывает ладонь. Второй, который двигается за ним, передает сигнал дальше. Что это значит — знают только свои. Вот я иду, к примеру, заметил что-то подозрительное, сразу сел, чтобы на меня обратили внимание. Показываю ладонь, чтобы все сели», — объяснил Сергей, старший разведчик разведывательного батальона Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Каждое движение разведчика отточено до мелочей. Разведгруппа передвигается бесшумно, так, что противник не услышит, зато разведчики услышат даже запах.

Они рассказали, как в некоторых командировках запах сигарет чувствовали метров за 500. Но главным оружием современной разведки считаются беспилотники. Они в режиме реального времени до деталей фиксируют происходящее на позициях противника.



«На какую высоту поднять коптер, чтобы противник не заметил? Я думаю, метров 400, можно даже 300. Всё зависит от погоды, если заходить со стороны солнца, я думаю, метров 200, чтобы не увидели, не обнаружили», — поделился один из разведчиков.

Колонна противника так и не узнала, что их местоположение рассекречено. А российская артиллерия уже получила координаты. Результатом очередной удачной разведки десанта стало уничтожение техники противника, сообщил командир группы разведывательного батальона ВДВ Степан.

Ранее в этот день, 5 ноября, министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу обратился в День военного разведчика с поздравлением к тем, кто пишет историю отечественной военной разведки и своим героическим трудом беззаветно служит родине. Шойгу выразил признательность ветеранам, чье самоотверженное служение стране является примером для молодого поколения защитников Отечества, и поблагодарил всех за преданную службу и ратный труд.