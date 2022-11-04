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День военного разведчика – 2022: история и традиции

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В России 5 ноября отмечают День военного разведчика — профессиональный праздник бойцов, в задачи которых входит добыча сведений о боевых действиях противника. В 2022 году торжество приходится на субботу, хотя общегосударственным выходным не является. «Известия» собрали в материале историю и традиции знаменательного дня.

День военного разведчика – 2022: история праздника

Дата праздника была выбрана не случайно. 5 ноября 1918 года было создано Регистрационное управление, входившее в состав Полевого штаба Красной армии. Перед этим подразделением были поставлены разведывательные задачи, которые позднее перешли к Главному разведывательному управлению

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Тем не менее разведывательные подразделения были созданы еще во времена династии Романовых. Так, царь Алексей Романов распорядился создать Приказ (ведомство. — Ред.) тайных дел, в задачи которого в том числе входила слежка за действиями послов в заграничных поездках или расследование крупных дел. Так и началась история отечественной разведки, которая с тех пор прошла много этапов развития.

Сам знаменательный день был учрежден в 2000 году приказом Министерства обороны. В 2022 году праздник будут справлять в 23-й раз.

День военного разведчика – 2022: традиции праздника

В день праздника командование организует торжественное награждение для отличившихся подчиненных, вручает им ордена и грамоты, а также заносит благодарственные записи в личные дела. При этом во многих войсковых частях существует традиция «обмывания звезд». В соответствии с ней после повышения офицер должен выпить стакан водки со знаками отличия на дне.

Широко праздник не отмечается из-за специфики профессии, тем не менее некоторые телеканалы всё равно готовят тематические публикации и репортажи, рассказывая о важной роли разведки в построении тактики боя.

3 октября в России отмечали праздник особого подразделения армии — День Космических войск. Их деятельность по большей части засекречена и представляет особую важность в обеспечении безопасности государства. С другими праздниками осени 2022 года можно ознакомиться в специальном календаре «Известий».

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