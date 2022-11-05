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Глава Минобороны Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу обратился в День военного разведчика с поздравлением к тем, кто пишет историю отечественной военной разведки и своим героическим трудом беззаветно служит родине.

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«И в мирное время, и в годы суровых испытаний военные разведчики всегда действовали грамотно и эффективно. В сложных условиях, подчас рискуя жизнью, они своевременно добывали ценную информацию, необходимую для выработки важнейших государственных решений. Сегодня в ходе специальной военной операции военные разведчики демонстрируют исключительное мужество и самоотдачу, четко и результативно решают самые трудные и ответственные задачи», — приводятся слова Шойгу в Telegram-канале оборонного ведомства в субботу, 5 ноября.

Шойгу выразил признательность ветеранам, чье самоотверженное служение стране является примером для молодого поколения защитников Отечества, и поблагодарил всех за преданную службу и ратный труд.

Дата для этого праздника была выбрана неслучайно. 5 ноября 1918 года было создано регистрационное управление, входившее в состав Полевого штаба Красной армии. Перед этим подразделением были поставлены разведывательные задачи, которые позднее перешли к Главному разведывательному управлению.

Из-за специфики профессии праздник не отмечается широко, однако некоторые телеканалы готовят тематические программы и репортажи, рассказывая о важной роли разведки в построении тактики боя.

3 октября в России отмечали праздник особого подразделения армии — День Космических войск. Их деятельность по большей части засекречена и представляет особую важность в обеспечении безопасности государства.

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