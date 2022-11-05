Опубликованы кадры боевой работы вооруженного огнеметами «Шмель» подразделения ЮВО

Огнем реактивных пехотных огнеметов «Шмель» гарантированно уничтожается живая сила противника, выводится из строя украинская легкобронированная и автомобильная техника, а также поражаются огневые точки радикалов. Кадры работы подразделения Южного военного округа с применением мощного оружия в субботу, 5 ноября, опубликовало российское Министерство обороны.

Наступление российского мотострелкового подразделения сковывает минометный расчет боевиков Украины, укрытый в лесополосе. Позиции противника накрывают термобарические реактивные гранаты «Шмелей», после чего под прикрытием стрелкового оружия осуществляется передислокация огнеметчиков на новые позиции.

Ранее, в августе, российские десантники ударами из огнеметов «Шмель» пресекли попытку наступления украинских националистов. Таким образом были ликвидированы наступающие подразделения противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».