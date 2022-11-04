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Пушилин сообщил об успехах войск в районе Майорска и Первомайского

Глава ДНР Пушилин: Майорск в скором времени будет освобожден российскими войсками
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Фото: Министерство обороны РФ
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах продвижения войск в районе Майорска и Первомайского. Он ожидает, что вскоре населенные пункты будут освобождены, о чем он заявил в видеообращении, размещенном 4 ноября в Telegram.

«Эти ребята не отступят»
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«По линии соприкосновения ситуация остается по-прежнему стабильно тяжелой, но мы, опять же, двигаемся вперед. Из того, что значимо, наверное, можно отметить Майорск. Там ребята очень хорошо поработали. Я думаю, очень скоро Майорск будет освобожден. Также удачно отрабатывает полк «Сомали» по направлению Первомайска», — сказал он.

Также Пушилин поздравил граждан с Днем народного единства и сообщил, что вручил награды отличившимся военнослужащим подразделений военной разведки в регионе.

Ранее, 2 ноября, Денис Пушилин сообщил, что военные РФ продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР. Он отметил значительные успехи на марьинском направлении.

29 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что российские войска отразили попытку прорыва националистов Украины под Артемовском, отметив большие потери противника.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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