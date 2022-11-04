Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на разницу между беженцами с Украины в Европе и в РФ.

«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу», — сказал глава государства в ходе общения с волонтерами.

Президент также сообщил о работе над механизмом получения российских документов беженцами в упрощенном порядке.

«Будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать», — пообещал Путин.

Между тем, как недавно западные СМИ сообщали, что неравенство в правах между беженцами из Украины и других стран стало причиной конфликта в Европе. Из-за этого украинцы всё чаще вызывают негодование, причем не только у переселенцев из других государств, но и у местных жителей.

Так, 26 октября газета Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины — вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Газета приводит мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, которая утверждает, что сначала европейцы были готовы принимать украинцев у себя, но вскоре их отношение изменилось.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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