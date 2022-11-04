Российские ВКС нанесли удар по цехам завода «Коммунар» в Харькове

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразилы цеха изготовления ракетных двигателей завода в Павлограде, а также три цеха завода «Коммунар» в Харькове, в которых Украиной осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня. Об этом заявил в пятницу, 4 ноября, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.

«На купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Берестовое в Харьковской области и Куземовка в Луганской народной республике», — отметил Конашенков.

Конашенков добавил, что было уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак».

Также, по словам представителя Минобороны, были перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и три реактивных снаряда «Ураган» в районе Чернобаевки в Херсонской области.

Накануне в российском военном ведомстве сообщили, что ВС РФ отбили атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, уничтожив более 130 украинских военных и наемников.

Днем ранее ВСУ потеряли до 150 военных при неудачной попытке атаки на купянском направлении. Также украинские военные пытались атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червопоповка в ЛНР. Эти попытки были пресечены силами ВС РФ: около 250 военных ВСУ были ликвидированы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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