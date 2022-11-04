Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны
Мир
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
Мир
В Киеве заявили об отсутствии электричества в 450 тыс. квартир
Мир
В ФРГ обвинили Зеленского в отсутствии мужества из-за отказа от встречи с Путиным на G20
Мир
Зеленский предложил Брюсселю «приютить» запрещенные на Украине партии
Мир
Южная Корея подняла в небо истребители после выявления 180 военных самолетов КНДР
Мир
В ЕС предсказали потерю 600 тыс. рабочих мест из-за перехода на электромобили
Мир
В Баку заявили об обстреле позиций военных со стороны Армении
Мир
В Ереване опровергли сообщения об обстреле позиций Азербайджана
Мир
В Турции могут построить еще один трубопровод помимо «Турецкого потока»
Мир
Си Цзиньпин выразил надежду на укрепление доверия между Китаем и ФРГ
Общество
Впервые почти за 30 лет в Запорожской области начался масштабный ремонт дорог

Эксперт назвал причины увеличения основного калибра автоматов АК в РФ

Военный эксперт Никулин: увеличение основного калибра автоматов обусловлено необходимостью большей мощности патронов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт Юрий Никулин в беседе с «Известиями» прокомментировал информацию об увеличении основного калибра российских армейских автоматов. Ранее об этом 4 ноября сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Как напомнил эксперт, изначально основной калибр автомата Калашникова — 7,62 мм. Никулин добавил, что спустя несколько десятилетий, уже в 1970-е годы, АК-47 делали под патрон 5,45 мм со смещенным центром тяжести.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Видимо, боевые действия показали, в том числе и на Украине, что этот патрон недостаточно мощный, он не пробивает современные бронежилеты», — сказал Никулин.

По мнению эксперта, с этим связана необходимость увеличения мощности патронов. Сроки производства должны быть сокращены. Он выразил уверенность, что в течение года, максимум двух армия России перейдет на новый калибр.

Ранее в пятницу Лушников рассказал, что разработчики экипировки военнослужащего третьего поколения прорабатывают возможность увеличить основной калибр армейских автоматов, который составляет 5,45 мм. По его словам, стрелковый комплекс с новым калибром может появиться во время разработки экипировки военного «Легионер».

В СССР был разработан и принят на вооружение в начале 1970-х годов малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 мм. Пробивающая способность пули калибра 5,45 мм уже не отвечает современным требованиям индивидуальной защиты военного, отмечали эксперты.

21 сентября в концерне сообщили о доработке автомата АК-12 после применения в специальной военной операции по защите Донбасса. Уточнялось, что одобренные улучшенные технические решения вводятся в конструкторскую документацию автомата.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022