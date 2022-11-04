Эксперт назвал причины увеличения основного калибра автоматов АК в РФ

Военный эксперт Юрий Никулин в беседе с «Известиями» прокомментировал информацию об увеличении основного калибра российских армейских автоматов. Ранее об этом 4 ноября сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Как напомнил эксперт, изначально основной калибр автомата Калашникова — 7,62 мм. Никулин добавил, что спустя несколько десятилетий, уже в 1970-е годы, АК-47 делали под патрон 5,45 мм со смещенным центром тяжести.

«Видимо, боевые действия показали, в том числе и на Украине, что этот патрон недостаточно мощный, он не пробивает современные бронежилеты», — сказал Никулин.

По мнению эксперта, с этим связана необходимость увеличения мощности патронов. Сроки производства должны быть сокращены. Он выразил уверенность, что в течение года, максимум двух армия России перейдет на новый калибр.

Ранее в пятницу Лушников рассказал, что разработчики экипировки военнослужащего третьего поколения прорабатывают возможность увеличить основной калибр армейских автоматов, который составляет 5,45 мм. По его словам, стрелковый комплекс с новым калибром может появиться во время разработки экипировки военного «Легионер».

В СССР был разработан и принят на вооружение в начале 1970-х годов малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 мм. Пробивающая способность пули калибра 5,45 мм уже не отвечает современным требованиям индивидуальной защиты военного, отмечали эксперты.

21 сентября в концерне сообщили о доработке автомата АК-12 после применения в специальной военной операции по защите Донбасса. Уточнялось, что одобренные улучшенные технические решения вводятся в конструкторскую документацию автомата.