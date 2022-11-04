Президент «Калашникова» заявил о возможности увеличить калибр армейских автоматов

Разработчики экипировки военнослужащего третьего поколения прорабатывают возможность увеличить основной калибр армейских автоматов, который составляет 5,45 мм. Об этом 4 ноября рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 мм, а 6,8 мм. Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 мм на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. В этом направлении мы обязательно будем работать», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Лушников добавил, что стрелковый комплекс с новым калибром может появиться во время разработки экипировки военного «Легионер». В рамках этой работы специалисты попробуют реализовать эту задачу.

В СССР был разработан и принят на вооружение в начале 70-х годов малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 мм. Для него характерна высокая настильность траектории и хорошая кучность стрельбы, а небольшой вес патрона позволяет солдату иметь при себе значительный боезапас. Пробивающая способность пули калибра 5,45 мм, по замечаниям экспертов, уже не отвечает современным требованиям индивидуальной защиты военного.

2 ноября Лушников сообщил о начале поставок новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа в российские войска. Один из таких беспилотников — ZALA 421-24 компании ZALA AERO (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») — был представлен на форуме «Армия-2022».

21 сентября в концерне сообщили о доработке автомата АК-12 после применения в специальной военной операции по защите Донбасса. Уточнялось, что одобренные улучшенные технические решения вводятся в конструкторскую документацию автомата.

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.