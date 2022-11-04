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В Греции ввели 90-процентный налог на сверхдоходы энергокомпаний

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt
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Власти Греции задним числом обложили сверхприбыли энергетических компаний 90-процентным налогом за период с октября 2021 года по июнь 2022 года. Об этом 3 ноября сообщил министр окружающей среды и энергетики страны Костас Скрекас.

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«Недавно я получил заключение Управления по регулированию энергетики относительно временной суммы чрезвычайного сбора с компаний, производящих электроэнергию, на период с октября 2021 года по июнь 2022 года, сумма которого, по установлению Управления, составляет €373,55 млн», — передает слова Скрекаса издание Cretalive News.

По словам министра, правительство Греции в скором времени приступит к «ретроактивному налогообложению» сверхприбыли с взысканием указанной суммы.

«Нашей главной задачей является поддержание доступных цен на потребительские счета до окончания крупного общеевропейского энергетического кризиса», — пояснил Скрекас.

Он подчеркнул, что Греция является первым государством — членом Европейского союза, облагающим налогом сверхприбыль компаний задним числом по ставке 90%. Деньги при этом будут направлены в Фонд энергетического перехода и добавлены к средствам, которые уже были взысканы с июля 2022 года по настоящее время.

Также Скрекас напомнил, что с самого начала энергетического кризиса в Европе правительство Греции пообещало гражданам страны, что не допустит спекуляций. Министр окружающей среды и энергетики Греции подтвердил выполнение этого политического обязательства.

Ранее, 3 октября, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что странам Евросоюза в ближайшее время не удастся заменить объемы закупаемого в России газа. По его мнению, европейские страны столкнулись с дисбалансом, который невозможно исправить только установлением потолка цен на российский газ.

В сентябре Мицотакис призвал установить потолок цен на весь природный газ, который закупают страны ЕС, а не только на российский. Он выразил надежду, что все страны будут изымать сверхдоходы у торговцев газом.

Еще в апреле президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

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