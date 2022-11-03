Два автобуса столкнулись в Новой Москве
В Новой Москве столкнулись два автобуса. По данным «Известий», ДТП произошло на улице Александры Монаховой.
В результате столкновения пострадали три человека, их госпитализируют.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Днем ранее в Омской области перевернулась маршрутка с 12 пассажирами. В МВД РФ по региону пояснили, что водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал в кювет.
В результате ДТП за медицинской помощью обратились три человека.