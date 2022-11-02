Маршрутка с 12 пассажирами перевернулась в Омской области

В Омской области перевернулась маршрутка с 12 пассажирами. Об этом 2 ноября сообщили в управлении МВД России по региону.

«Водитель пассажирского автобуса «Газель», двигаясь по автодороге Омск – Черлак в направлении Черлака, в районе 52-го км не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Caldina, после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились три человека, в том числе девушка 2005 года рождения. Обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе проверки.

18 октября в Москве на Киевском шоссе водитель коммерческого маршрутного такси не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В момент аварии в автобусе находились 25 человек. В результате аварии погибла одна женщина.