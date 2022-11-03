Ученые определили особенность российского мировоззрения

Российское мировоззрение отличается как от западного, так и от восточного. Об этом 3 ноября рассказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Полосин.

Этой теме была посвящена научно-просветительская конференция по проблемам мировоззрения и общественных наук «ДНК России».

В рамках круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), Полосин рассказал, что мировоззрение проявляется через цели человека и его совесть.

«Функция человека — совесть означает, что он сам осознает, где и как он поступает не в соответствии с теми принципами, которые сам же исповедует. Семья, основная идея в данном случае, может быть сформулирована так: необходимо научить молодого человека относиться к совершаемым им действиям в соответствии с теми принципами, которых придерживается данное микросообщество», — отметил ученый.

Несоответствие российского мировоззрения европейскому и азиатскому позволяет говорить о самоопределении собственной системы, имеющей свои отличительные особенности.

«Самая простая, которую я сейчас на память могу воспроизвести, это история, связанная с тем, для кого живет человек. Для европейской модели, англосаксонских и так далее. Это довольно сложная конфигурация, но распространяемая активно в текущий момент модель подразумевает активное действие человека в интересах себя», — рассказал эксперт.

Если в восточном мировоззрении предполагаются действия человека в отношении принятого, признанного, включенного коллектива, то в российском существуют иная направленность.

«Действия для других перекликаются с периодом социализма в российской державности. Для нас оказалась третья позиция — для другого. Жизнь «для другого» является ведущим основанием для культурных кодов, которые имеют на территории России», — констатировал Полосин.

20 октября члены ЭИСИ обсудили поддержку мобилизованных граждан России. Участники мероприятия уделили внимание не только самим военнослужащим, но и их родным. Они отметили, что семье каждого мобилизованного гражданина важно чувствовать поддержку со стороны государства и общества.