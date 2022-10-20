Эксперты ЭИСИ обсудили помощь мобилизованным и их семьям

Поддержку мобилизованных граждан России обсудили члены Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Обсуждение состоялось в четверг, 20 октября.

Участники мероприятия уделили внимание не только самим военнослужащим, но и их родным. Они отметили, что семье каждого мобилизованного гражданина важно чувствовать поддержку со стороны государства и общества.

«Очень важно, чтобы люди, которые приняли решение пойти в Вооруженные силы РФ защищать Родину, не чувствовали, что их жены, матери остались одни. Эту заботу можно показать не только финансовой помощью, но и вниманием и той заботой, которую создают волонтеры», — отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

До этого, 10 октября, президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов заявил о том, что все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, а также поддержка их семей должны неукоснительно соблюдаться.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. После этого законодатели включились в работу по предоставлению мобилизованным различных льгот и преференций. В частности, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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