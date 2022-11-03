ЕК представит пакет энергетической поддержки Западных Балкан на €1 млрд
Еврокомиссия (ЕК) представит пакет поддержки Западных Балкан в сфере энергетики на €1 млрд в виде грантов. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в четверг, 3 ноября.
«Комиссия представит значительный пакет энергетической поддержки для Западных Балкан. Он содержит €1 млрд грантов», — отметила фон дер Ляйен.
Пакет будет состоять из двух частей. Первая — это €500 млн, предназначенных для смягчения влияния на население и бизнес роста цен на энергоносители.
Еще €500 млн будут привлечены в виде инвестиций в проекты по развитию альтернативной энергетики, пишет «Газета.Ru».
Ожидается, что средства начнут поступать уже с января.
В конце октября фон дер Ляйен заявила, что энергетический кризис в Евросоюзе может превратиться в экономический и социальный.
Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в сентябре предположил, что энергетический кризис в Европе продлится несколько лет.