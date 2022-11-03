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ЕК представит пакет энергетической поддержки Западных Балкан на €1 млрд

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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Еврокомиссия (ЕК) представит пакет поддержки Западных Балкан в сфере энергетики на €1 млрд в виде грантов. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в четверг, 3 ноября.

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«Комиссия представит значительный пакет энергетической поддержки для Западных Балкан. Он содержит €1 млрд грантов», — отметила фон дер Ляйен.

Пакет будет состоять из двух частей. Первая — это €500 млн, предназначенных для смягчения влияния на население и бизнес роста цен на энергоносители.

Еще €500 млн будут привлечены в виде инвестиций в проекты по развитию альтернативной энергетики, пишет «Газета.Ru».

Ожидается, что средства начнут поступать уже с января.

В конце октября фон дер Ляйен заявила, что энергетический кризис в Евросоюзе может превратиться в экономический и социальный.

Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в сентябре предположил, что энергетический кризис в Европе продлится несколько лет.

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