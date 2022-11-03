Чемпиона UFC Махачева наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Чемпион UFC Ислам Махачев награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Награду бойцу вручил 3 ноября глава Дагестана Сергей Меликов.

«Это высшая награда Дагестана. Я очень рад, что мне в этом году досталось право эту награду ему вручить и поблагодарить за победу», — сказал Меликов журналистам.

Он добавил, что власти стараются максимально развивать спорт в республике, включая этот вопрос почти в каждую программу.

«В этом году мы провели капитальный ремонт больше чем 200 школ. И я задумался: а почему сразу с капитальным ремонтом школ не провести обустройство спортивных объектов в этих школах?» — рассказал Меликов, отметив, что на следующий год власти поставили перед собой такую задачу.

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе 22 октября, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна. В легком весе чемпионом UFC Махачев является вторым после Хабиба Нурмагомедова.