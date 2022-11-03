Открыто движение по обновленному участку трассы Южно-Сахалинск – Оха

На Сахалине официально открыто движение по отремонтированному участку км 564 – км 596 трассы А-393. На церемонии присутствовали глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков и губернатор валерий Лимаренко. Мероприятие прошло в режиме телемоста.

По словам руководителя Росавтодора Романа Новикова, которые приводит ИА SakhalinMedia, дорогу А-393 Южно-Сахалинск – Оха приняли в федеральную собственность в 2021 году. За этот период удалось организовать полный комплекс мероприятий, для того чтобы более 300 км дороги привести в нормативное соответствие в самые короткие сроки.

Одна из главных задач — ликвидация грунтовых разрывов на отрезках трассы общей протяженностью 202 км. Участок длиной 32 км — один из первых, где удалось полностью решить эту задачу. Также на объекте восстановили геометрические параметры земляного полотна, укрепили основание дорожной одежды, восстановили покрытие из асфальтобетонной смеси. Кроме того, специалисты отремонтировали пересечения и примыкания к дороге.

В свою очередь, глава Сахалина Валерий Лимаренко отметил, что эта дорога ведет из Южно-Сахалинска в столицу нефти и газа — Оху. Участок трассы соединяет села Ныш и Арги-Паги с поселком городского типа Ноглики. В нем находятся единственная больница в округе, а также аэропорт и магазины, аптеки.

Подобные работы планируется завершить до конца ноября на участке км 730 — км 756 трассы А-393. Еще один участок общей протяженностью 86 км планируется открыть в 2023 году. Оставшиеся 57 км приведут в нормативное состояние в 2024 году. Таким образом, к 2025 году удастся полностью ликвидировать грунтовые разрывы на трассе Южно-Сахалинск – Оха.

Федеральная трасса А-393 Южно-Сахалинск – Оха, протяженность которой составляет 834 км, соединяет населенные пункты Сахалинской области по восточному побережью острова Сахалин. Она проходит через города Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха. Это важнейшая транспортная артерия Сахалинской области, которая обеспечивает экономические, административные и социальные связи региона.