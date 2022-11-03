Реклама
Прямой эфир
Общество
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов назначен замкомандующего Второго корпуса НМ ЛНР
Армия
107 военных ВС РФ возвращены с территории Украины в рамках обмена пленными
Экономика
Минфин РФ предложил пересмотреть соглашения по налогам с Турцией, ОАЭ и Малайзией
Новости компаний
Премиальные менеджеры ПСБ признаны лучшими на рынке
Политика
Врио куратора туротрасли станет замглавы Минэкономразвития Вахруков
Мир
Вучич указал на молчание политиков по саботажу на «Северных потоках»
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
Пассажирский самолет вернулся в Сочи из-за трещины на лобовом стекле
Мир
В полицию поступил звонок о вторжении в резиденцию Трампа во Флориде
Мир
В бундестаге заявили, что ФРГ может не дожить до следующей зимы без газа из РФ
Мир
Экоактивистам назначили тюремное наказание за нападение на картину Вермеера
Мир
В Бразилии автомобилист сбил 17 сторонников Болсонару

Открыто движение по обновленному участку трассы Южно-Сахалинск – Оха

0
Фото: пресс-служба Росавтодора
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Сахалине официально открыто движение по отремонтированному участку км 564 – км 596 трассы А-393. На церемонии присутствовали глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков и губернатор валерий Лимаренко. Мероприятие прошло в режиме телемоста.

По словам руководителя Росавтодора Романа Новикова, которые приводит ИА SakhalinMedia, дорогу А-393 Южно-Сахалинск – Оха приняли в федеральную собственность в 2021 году. За этот период удалось организовать полный комплекс мероприятий, для того чтобы более 300 км дороги привести в нормативное соответствие в самые короткие сроки.

Одна из главных задач — ликвидация грунтовых разрывов на отрезках трассы общей протяженностью 202 км. Участок длиной 32 км — один из первых, где удалось полностью решить эту задачу. Также на объекте восстановили геометрические параметры земляного полотна, укрепили основание дорожной одежды, восстановили покрытие из асфальтобетонной смеси. Кроме того, специалисты отремонтировали пересечения и примыкания к дороге.

В свою очередь, глава Сахалина Валерий Лимаренко отметил, что эта дорога ведет из Южно-Сахалинска в столицу нефти и газа — Оху. Участок трассы соединяет села Ныш и Арги-Паги с поселком городского типа Ноглики. В нем находятся единственная больница в округе, а также аэропорт и магазины, аптеки.

Подобные работы планируется завершить до конца ноября на участке км 730 — км 756 трассы А-393. Еще один участок общей протяженностью 86 км планируется открыть в 2023 году. Оставшиеся 57 км приведут в нормативное состояние в 2024 году. Таким образом, к 2025 году удастся полностью ликвидировать грунтовые разрывы на трассе Южно-Сахалинск – Оха.

Федеральная трасса А-393 Южно-Сахалинск – Оха, протяженность которой составляет 834 км, соединяет населенные пункты Сахалинской области по восточному побережью острова Сахалин. Она проходит через города Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха. Это важнейшая транспортная артерия Сахалинской области, которая обеспечивает экономические, административные и социальные связи региона.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022