Карта спецоперации на Украине 3 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сути ВС РФ на Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать позиции ВС РФ, но атаки были отражены. В результате уничтожено более 130 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви».

Одновременно на краснолиманском направлении украинские националисты предприняли провальную попытку наступления. Ликвидировано более 200 военных ВСУ, 4 танка, 9 боевых бронированных машин и 8 автомобилей, а на южно-донецком направлении ВСУ пытались контратаковать, все атаки отражены: ликвидировано около 80 националистов, 3 боевые машины пехоты и 2 автомобиля.

Кроме того, поражены взвод РСЗО «Град» в Харьковской области, а также артиллерийская батарея в ДНР, там же уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-37, а в Николаевской области — радиолокационная станция ЗРК С-300.

В Херсонской области сбит вертолет Ми-8, также сбито 8 беспилотников ВСУ, 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».