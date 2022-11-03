Новый «Курган Дружбы» могут создать под Псковом

В Себежском районе Псковской области может появиться новый мемориал «Курган Дружбы». Инициатива принадлежит командиру поискового отряда «Забытый батальон» Владимиру Бумакову.

В интервью Псковской ленте новостей он рассказал, что обсудил идею с главой района и получил полную поддержку. Однако только районные власти реализацию проекта не выдержат, поэтому необходима поддержка на вышестоящих уровнях.

По словам Бумакова, место для нового Кургана в Себежском районе идеально и по композиции, и по окружающему пространству. Но это территория национального парка «Себежский», поэтому нужен региональный или федеральный уровень принятия решения.

29 октября в Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы», который находится рядом с границами России и Белоруссии. Он был возведен на стыке трех стран в 1959 году как память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.