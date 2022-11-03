Универсал Jaguar из автопарка Елизаветы II продадут с аукциона

Универсал «Jaguar X-Type Estate» из автопарка Елизаветы II продадут с аукциона. Cтартовая цена машины устанавливаться не будет, передает телеканал «Известия». В теории она может уйти с молотка даже за 1 фунт стерлингов. Ожидается, что лот привлечет повышенное внимание коллекционеров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.