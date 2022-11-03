Церковь XIX века в Плюсском районе отреставрируют до конца 2022 года
В Плюсском районе Псковской области идет реставрация церкви Входа Господня в Иерусалим, построенной в конце XIX – начале XX века. Работы проводятся по заказу АНО «Возрождение». Их планируется завершить до конца 22 года. Сейчас реставраторы заканчивают подготовку фасадов к покраске.
На данный момент, как пишет Псковское агентство информации, специалисты завершили вычинку разрушенного кирпича, выполнили штукатурные работы по фасадной части, покрасили верхнюю часть здания. Зимой церковь будут отапливать с помощью печей, что, в том числе, позволит просушить стены после ремонта.
Внутри храма началось восстановление печей. Для этого устанавливают специально изготовленные металлические бандажи.
Церковь, расположенную в селе Посолодино, построили в память императора Александра III. Она известна тем, что находится на территории бывшего пещерного Посолотина монастыря, который впервые упоминается в летописи в XVI веке. Храм в Посолодино действовал до конца 1930-х годов. В 1938 году его разорили, а священников репрессировали.
Ранее, 17 октября, сообщалось, что церковь Успения в деревне Мелетово в Псковской области законсервировали в связи с наступлением осенне-зимнего сезона. Такие меры принимаются для сохранения уникальных фресок.