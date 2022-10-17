Церковь XV века законсервировали в Псковской области

Церковь Успения в деревне Мелетово в Псковской области законсервировали в связи с наступлением осенне-зимнего сезона. Такие меры принимаются для сохранения уникальных фресок.

Работу провели сотрудники отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника. Специалисты пояснили, что храм изнутри украшают фрески, датированные началом XV века. Консервация необходима для того, чтобы в церковь не попадала лишняя влага.

«Подобная процедура проводится с памятником ежегодно, каждую осень хранители церкви запечатывают ее, чтобы исключить проникновение холода и влажности. Поскольку окна и двери памятника не реставрировали, они негерметичны и пропускают холодный воздух, влажность и мелких насекомых, что негативно влияет на сохранность уникальных фресок храма», — цитирует Псковское агентство информации сообщение музея-заповедника.

Особое внимание специалисты уделили уплотнению оконных проемов. Также была утеплена старая входная дверь притвора. Благодаря выполненным работам в храме будет поддерживаться оптимальная температура и влажность.