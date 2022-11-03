В ЛНР сообщили о разгроме группы ВСУ в составе 200 человек
Группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась прорваться в сторону города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) и была разбита. Об этом 3 ноября в эфире Первого канала рассказал помощник главы МВД республики Виталий Киселев.
По его словам, между населенными пунктами Невское и Торское была попытка собрать около 200 человек украинских боевиков и более 10 единиц бронетехники. Националисты пытались по лесному массиву пройти в сторону Кременной.
«Но наша разведка своевременно обнаружила эти колонны, был нанесен артиллерийский удар по ним из ствольной артиллерии, из «Градов», противник получил заслуженный урок», — отметил он.
29 октября Киселев сообщил, что российские войска пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону под Сватово и Кременной. По его словам, боевики пытаются всё больше и больше вклиниться в подразделения армии РФ большими и малыми группами, с бронегруппами, но безуспешно.
25 октября он заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским войскам в районе Кременной, в результате удара было подбито более 10 единиц техники ВСУ, а также уничтожен личный состав националистов.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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