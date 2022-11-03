В ЛНР сообщили о разгроме группы ВСУ в составе 200 человек

В ЛНР сообщили о разгроме пытавшейся прорваться в Кременную группы ВСУ в составе 200 человек

3 ноября 2022, 12:56 0

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne