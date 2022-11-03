Эксперт дал прогноз по ценам на вторичную недвижимость в 2023 году

Что будет происходить со вторичной недвижимостью в 2023 году, во многом зависит от того, как завершится год текущий, но максимум, на что могут повлиять события последних двух месяцев 2022 года — это на темпы снижения цен, поскольку спрос все равно будет снижаться, сообщил «Известиям» 3 ноября финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

После утверждения очередной программы по развитию строительства и ЖКХ до 2030 года «интересно было бы посмотреть хотя бы в общих чертах, что в этой программе планируется сделать», заявил он.

«Если там каким-то образом закрались какие-либо субсидии для покупки вторичного жилья, в том числе в ипотеку, помимо действующих программ, то в теории рынок может несколько оживиться», — предположил эксперт.

Кричевский также напомнил, что вице-премьер России Марат Хуснуллин еще в апреле допустил расширение льготной ипотеки на вторичное жилье.

«Интерес вице-премьера очевиден — чем больше стоит вторичка и чем проще получить на нее кредит по доступной стоимости, тем лучше будут продаваться новостройки и больше возможностей для их строительства. Но проблема в том, что если на вторичку появится аналог льготной ипотеки на новостройки, то это, во-первых, сильно ударит по бюджету, во-вторых, оторвет рынок от реальности и просто загонит людей в огромные долги», — считает эксперт.

При этом, по словам Кричевского, спрос на недвижимость на вторичном рынке, «если экстраполировать текущую рыночную ситуацию вместе с геополитикой на 2023 год», расти не должен. Даже если прогноз премьер-министра Михаила Мишустина о росте зарплат на 11,5% за 2023 год будет реальностью, то эту надбавку «съест» инфляция, считает он.

«Соответственно, больше денег у людей не появится, а это значит, что и на жилье, даже в кредит, серьезно тратиться не получится. Так что в результате можно ждать дальнейшего снижения цен. Ориентир — 5–15% в зависимости от региона», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что наиболее сильное снижение стоимости может наблюдаться в Краснодарском крае и других черноморских регионах, по которым серьезно «бьет геополитика и взлет цен за прошлые два года».

«Без программ стимулирования вторичной ипотеки расклад, вероятнее всего, будет таким. Но стоит повториться, что аналог льготной ипотеки на вторичном рынке может через некоторое время спровоцировать огромный пузырь и обвал цен», — заключил Кричевский.

Накануне Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации сообщил, что будет просить о мерах поддержки ипотеки из-за роста ставок на вторичном рынке.

Ранее, 22 октября, член управляющего комитета федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова рассказала «Известиям», что на вторичном рынке замедлился рост объема предложения, но сохранился спрос. По ее словам, это привело к незначительному, но показательному снижению среднего уровня торга с 6% до 5,9%.