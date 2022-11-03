Московские аэропорты усилили меры безопасности

Московские аэропорты Шереметьево и Внуково усилили меры безопасности в связи с введением режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службах авиагаваней.

На случай угрозы актов незаконного вмешательства, к которым относится и захват воздушного судна, в Шереметьево разработан и реализуется план операции «Набат», отработка действий и тренировки по которому проводятся на регулярной основе в том числе с участием ФСБ, МВД и Росгвардии.

«Для минимизации возможного ущерба, а также для того, чтобы воздушное судно, ставшее объектом акта незаконного вмешательства, не создавало помех для других воздушных судов и не препятствовало общей деятельности аэропорта, для его размещения на территории аэродрома предусмотрены удаленные места стоянки», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Шереметьево.

Там добавили, что в оцеплении захваченного воздушного судна участвуют сотрудники подразделений охраны и сотрудники полиции, вооруженные автоматическим стрелковым оружием.

Также для возможной локализации последствий в район проведения мероприятий и стоянки, на которой осуществляется блокирование такого самолета, прибывают расчеты пожарных команд, бригады медицинских работников и сотрудники других оперативных служб.

В пресс-службе Внуково «Известиям» сообщили, что в аэропорту на постоянной основе выполняет служебные обязанности рабочая группа по мониторингу и информированию «о складывающейся обстановке на объектах воздушного транспорта», а ежедневные отчеты о результатах проведенной работы предоставляются в Росавиацию.

«Кроме того, 27 октября была проведена объектовая тренировка по эвакуации людей и тушению условного возгорания», — уточнили в авиагавани.

Ранее, 19 октября, президент России Владимир Путин ввел на территориях ряда регионов Центрального и Южного федеральных округов режим повышенной готовности. Эта мера влечет за собой усиление охраны общественного порядка. На особый режим работы перешли объекты энергетики, коммуникаций и транспортной сферы.