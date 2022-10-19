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Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России
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Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное

Путин поручил ввести военное положение и режим повышенной готовности в ряде регионов РФ
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Фото: REUTERS/Sputnik/Kremlin/Sergey Ilyin
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Президент России Владимир Путин 19 октября провел заседание Совета безопасности. Члены Совбеза обсудили противостояние угрозам национальной безопасности, в связи с чем глава государства принял ряд важных решений. Основные тезисы — в материале «Известий».

Военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

На территории новых регионов РФ указом главы государства с 20 октября вводится режим военного положения. В каждом субъекте будут созданы координационные штабы при поддержке Минобороны. Кроме того, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

В Совете Федерации уже пообещали рассмотреть указ главы государства о военном положении в кратчайшие сроки.

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В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

Также на федеральном уровне будет создан специальный координационный совет под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, а в остальных регионах РФ будут работать штабы территориальной обороны.

Средний уровень реагирования в ряде регионов РФ

В случае с остальной частью России ситуация от региона к региону разнится. В зависимости от степени угрозы предполагаются разные уровни реагирования.

В частности, на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя введен средний уровень реагирования. Власти этих регионов усилят меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведут объекты транспорта, коммуникаций, энергетики на особый режим работы.

В целях обеспечения безопасности жителей им предоставят возможность временного переселения в другие регионы. На территории субъектов будет осуществляться особый режим въезда и выезда.

Режим повышенной готовности в ЦФО

В регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, вводится режим повышенной готовности. Эта мера влечет за собой усиление охраны общественного порядка. На особый режим работы переходят объекты энергетики, коммуникаций и транспортной сферы.

Также правоохранители получают право ограничивать движение транспортных средств и проводить их тщательный досмотр.

Соблюдение сроков выплат мобилизованным

Путин также поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат мобилизованным военным.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым», — отметил глава государства.

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При этом ежемесячная выплата установлена в размере 195 тыс. рублей. Помимо этого главам регионов совместно с «Общественным народным фронтом» было поручено оказать поддержку семьям мобилизованных россиян.

Изменения в миграционной политике

Президент обратился к членам Совбеза с призывом поменять концепцию миграционной политики на фоне мировых катаклизмов. По его словам, новые вызовы диктуют необходимость преобразования действующих принципов.

Все эти меры вводятся на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. На заседании Совбеза Путин указал на то, что киевский режим по-прежнему отказывается садиться за стол переговоров. Тем временем каждый день из-за обстрелов вооруженных сил Украины гибнут мирные жители новых российских территорий, а противник использует откровенно террористические методы. К счастью, благодаря оперативному реагированию российских спецслужб большинство терактов на территории РФ удалось предотвратить, добавил глава государства.

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